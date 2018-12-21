Жительница Башкирии родила ребенка прямо в унитаз, испугавшись гнева родителей

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-21T08:40:08+03:00

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Трагедия разыгралась месяц назад, 15 ноября, в Учалинском районе республики. 20-летняя местная жительница забеременела, но очень боялась признаться в этом своим родителям, поскольку была не замужем.

Однако и избавиться от ребенка девушка не решилась, а когда пришел срок – просто родила ребенка в туалете прямо в унитаз. И хотя, как позже показала экспертиза, малышка родилась жизнеспособной, новорожденная девочка захлебнулась водой.

- По факту смерти новорожденного ребенка при родах в Учалах проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии. - В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.