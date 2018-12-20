В Уфе дикие звери насмерть загрызли мужчину

20 Дек. 12:41 2018-12-20T12:59:34+03:00

Его тело нашли на улице Авроры

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В столице Башкирии местные жители наткнулись на страшную находку – в лесу на улице Авроры лежало тело мужчины. Очевидцы сразу же вызвали на место полицейских. Оказалось, что погибшего насмерть загрызли дикие животные, на теле имеются характерные для этого следы.

Информацию подтвердили и в следкоме Башкирии. По данному факту уже проводится доследственная проверка. Личность погибшего также установлена.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Смерть не криминальная, укусы животных причинены посмертно, - сообщили в ведомстве.

Погибшим оказался 60-летний уфимец, он ранее пропавшим не был.