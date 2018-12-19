2018-12-19T19:19:47+03:00
Происшествия

У жительницы села под Уфой сын украл поросенка и 160 кг корма

Он недавно вышел из тюрьмы
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Полицейские Уфимского района раскрыли кражу главного символа Нового года.

Как сообщили в МВД по РБ, на днях в отдел полиции обратилась 45-летняя жительница деревни Первомайский. Она заявила, что у нее из сарая украли месячного поросенка и 160 кг корма.

Оказалось, что вором животного оказался ее 23-летний сын, который недавно освободился из мест лишения свободы. Задержанный сразу признался в содеянном, у него изъяли украденный корм. Стражи порядка уверены, что символ Нового года тоже найдется в ближайшее время.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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