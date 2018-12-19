Евгения Машко пойдет на процедуру ЭКО, чтобы родить седьмого ребенка

19 Дек. 13:22 2018-12-19T14:22:46+03:00

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Уфимская теледива Евгения Машко готовится к беременности, а точнее к процедуре ЭКО (искусственное оплодотворение – прим.ред.). Об этом светская львица заявила открыто в своем Instagram. Евгения сняла сториз прямо с больничной койки и поблагодарила подписчиков за беспокойство.

– Не переживайте, у меня все хорошо. Просто маленькая гинекологическая синехия, которая осталась после последних родов. Поскольку я готовлюсь к беременности, ее нужно… Поскольку я готовлюсь к процедуре, то все должно быть идеально. Никаких вот малюсеньких проблем, – говорит теледива.

Сейчас в семье Машко воспитывается шесть детей, Евгения была награждена медалью «Материнская слава».