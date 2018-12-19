2018-12-19T09:50:30+03:00
Происшествия

В Уфе осудят брачного афериста, который представлялся успешным бизнесменом и обманул женщину

Ради него влюбленная дама набрала кредитов и долгов на 1,7 млн рублей
Эльвина АПАРИНА
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В Калининском районе Уфы осудят 49-летнего уроженца Армении, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина, представляясь бизнесменом, обманывал женщин.

Как сообщает прокуратура Башкирии, мужчина познакомился с потерпевшей в социальных сетях. Ей он рассказал, что является успешным бизнесменом и владеет предприятием строительной отрасли. Он приглашал женщину в дорогие рестораны, делал вид, что разговаривает по телефону с депутатами Госдумы и другими влиятельными людьми. Злоумышленник рассказывал, что вдовец и хочет построить отношения с потерпевшей.

После нескольких встреч он сообщил даме, что в офисе его компании проводятся обыски, а на счета наложен арест. Лжеромантик попросил одолжить ему несколько миллионов для дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Наивная женщина оформила кредитов и занята у родственников для него около 1,7 млн рублей. К сожалению, она не знала, что ее возлюбленный – обычный мошенник, который к тому же женат и проживает на съемной квартире.

Получив деньги, тот ушел из ее жизни «из-за проблем с бизнесом» и перестал отвечать на звонки. Поняв, что её обманули, пострадавшая написала заявление.

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