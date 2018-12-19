2018-12-19T07:01:42+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» на выезде

Уфимские хоккеисты дважды забили в меньшинстве, но все равно проиграли
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Выезд в Олимпийскую столицу России для уфимского «Салавата Юлаева» завершлися обидным поражением со счетом 5:2.

Хозяева площадки, ХК «Сочи», усилиями Зията Пайгина вышли вперед в первом периоде. Во втором игровом отрезке сочинцы увеличили преимущество до трех шайб. Дублем в неравных составах отметился Эрик О'Делл. Причем первую шайбу нападающий «Сочи» забил в большинстве, а вторую – в меньшинстве.

При игре в формате 4 на 5 свою первую шайбу в матче забросили и юлаевцы. Антон Бурдасов с передачи Александра Бурмистрова и Тему Хартикайнена сократил разрыв в счете – 3:1.

На шайбу Бурдасова сочинцы ответили голом Алтыбармакяна в третьем периоде. В конце третьего игрового отрезка в меньшинстве безголевую серию прервал нападающий «Салавата» Линус Умарк. Но это не спасло подопечных Николая Цулыгина – точку в матче поставил Роберт Росен – 5:2.

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