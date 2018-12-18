В Уфе осудили сотрудницу полиции за разглашение гостайны

18 Дек. 17:14 2018-12-18T17:14:57+03:00

Женщина отправится в колонию на пять с половиной лет

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии осудили экс-майора полиции за разглашение гостайны, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Известно, что в 2016 году женщина проверяла информацию о незаконной работе в Уфе некоторых автозаправок. Сотрудница полиции проводила расследование в отношении руководителя фирмы и узнала, что директор газовой заправки работает без разрешения.

Майор назначила ему встречу, на которой рассказала, что в отношении него проводят оперативно-розыскных мероприятий.

За разглашение данной информации 40-летнюю уфимку приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В МВД по РБ отметили, что руководством была назначена служебная проверка по факту принятия процессуального решения в отношении сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

- По результатам проверки, проведенной Оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по РБ, сотрудник был уволен по отрицательным мотивам, - отметили в ведомстве.