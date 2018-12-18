Радий Хабиров намерен вернуть в Башкирию вахтовиков

18 Дек. 08:40 2018-12-18T08:40:32+03:00

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Радий Хабиров заявил, что хочет вернуть в республику рабочие кадры, уехавшие трудиться вахтовым методом.

- Жители республики уезжают на заработки за пределы республики, подрывают здоровье. Зачастую рушатся семьи. Вернуть рабочие кадры – один из главных вызовов для нашей республики. Нас будут оценивать по тому, насколько мы сможем изменить негативный тренд, - заявил Хабиров.

Такая ситуация может происходить в том числе из-за отсутствия рабочих мест. Глава республики отметил, что многие компании в регионе по разным причинам пришли к банкротству. По словам Хабирова, пока ни одно предприятие республики не смогло успешно выйти из банкротства.

Руководитель региона объяснил, что Башкирия едва не потеряла государственный «Башавтотранс» и издательство «Башкортостан».