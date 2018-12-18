Жители Башкирии нашли необычный способ сохранить шиханы
Сотрудники радио «Юлдаш» предложили переименовать башкирские шиханы, дабы спасти их от разработки.
Жители республики записали песню на башкирском языке, в которой рассказывают о громких событиях, которые произошли в недавнем времени в Башкирии. Авторы песни предложили необычное решение проблемы сохранения шиханов – их нужно переименовать в шиханы имени Мустая Карима!
По всей видимости, этими строкам сотрудники радио намекают на ситуацию с переименованием уфимского аэропорта.
Напомним, что тогда в республике разразился серьезный спор – называть аэропорт в честь знаменитого поэта Мустая Карима или дать ему имя дважды Героя Советского Союза, летчика Мусы Гареева.
Дошло до того, что журналисты одного из уфимских изданий предположили, что последний устроил авиакатастрофу. В итоге результаты голосования показали, что народ выбрал имя Мустая Карима.