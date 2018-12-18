2018-12-18T07:05:25+03:00
Общество

Жителям Башкирии подарили елку, спиленную с городского кладбища

Необычный случай произошел в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
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Жителям Башкирии подарили елку, спиленную на городском кладбище Фото: ProuralЖителям Башкирии подарили елку, спиленную на городском кладбище Фото: Proural
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В Стерлитамаке елку для новогоднего праздника спилили с могилы заслуженного архитектора города.

По данным журналистов, к старому городском кладбищу приехали многочисленные рабочие, а затем на территории погоста и вовсе появился грузовик для перевозки дерева.

- Когда мы спросили, куда везете дерево, нам ответили с ухмылкой, что на Новый год. Уже потом выяснилось, что елку везут в район «Строймаш», - цитирует портал «Proural» слова одного из местных жителей.

В администрации Стерлитамака рассказали, что установленную елку предоставили жители дома №33 по улице Жуковского.

Сами стерлитамаковцы уверяют, что «кладбищенскую» елку устанавливать не стали из-за шума, который создала ситуация. Сейчас она лежит распиленная в стороне от ледяного городка.

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