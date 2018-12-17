В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-17T11:12:35+03:00

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Неизвестные жулики обокрали иномарку Рустама Набиева.

О неприятном инциденте молодой человек написал в своем «Инстаграме».

Рустам объяснил, что оставил автомобиль у дома вечером. На утро он обнаружил, что неизвестные разбили боковое стекло его иномарки и забрались внутрь. Жулики смогли поживиться лишь видеорегистратором.

- Видимо, не самые умные оказались. Больше они ничего не смогли открутить, хотя сзади на сидениях у меня установлены видеопанели, - объяснил Рустам.

Примечательно, что жуликов не остановило то, что они крадут из автомобиля человека с ограниченными возможностями.

По словам Рустама, ремонт обойдется ему в 19 тысяч, тогда как стоимость регистратора составляет 11 тысяч.

Напомним, что Рустам Набиев пережил страшную трагедию в Омске в 2015 году. Спасатели смогли вытащить его из-под завалов разрушенного здания. Однако позже врачам пришлось ампутировать молодому человеку обе ноги.

Сейчас Рустам ведет активный образ жизни – вместе с женой воспитывает дочку и занимается спортом.