В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-17T09:12:18+03:00

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На оперативном совещании в башкирском правительстве и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев озвучил планы по ремонту подъездов на следующий год. Ранее Радий Хабиров неоднократно заявлял, что до 2024 года в Башкирии отремонтируют все подъезды, находящиеся в аварийном и просто плачевном состоянии.

-Всего у нас 48 тысяч подъездов в многоквартирных домах, из них в ремонте нуждаются 26 тысяч. В 2019 году на ремонт будет направлен 1 миллиард рублей. 88 процентов этой суммы выделит бюджет республики, 10 процентов - из бюджетов муниципалитетов и два процента - за счет управляющих компаний и собственников. На эту сумму будет отремонтировано более 4 тысяч подъездов, - заявил Киреев.