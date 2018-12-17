2018-12-17T08:50:38+03:00
Политика

Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора

В правительстве республики пересмотрели цены недельной давности
Павел КРАЙНОВ
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И.о. министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев на очередном оперативном совещании в правительстве республики озвучил новые цены на вывоз мусора. Со следующего года во всех регионах страны пройдет «мусорная реформа», согласно которой плата за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов возрастет.

Две недели назад министр ЖКХ представил новые цены, но они не устроили врио главы Башкирии Радия Хабирова.

- Учитывая, что изменения касаются всех жителей республики, интерес у населения крайне высокий. Мы понимаем обеспокоенность граждан и стараемся максимально снизить стоимость, - заявил министр.

Киреев заявил, что министерством были пересмотрены нормативы накопления мусора и сделаны перерасчеты по оплате. Он также подчеркнул, что для «мусорной реформы» в регионе не хватает около 30 тысяч контейнеров по всей республике.

С нового года жители будут платить за вывоз мусора по-новому. Жильцы многоквартирных домов, в зависимости от оператора - от 70 до 99 рублей. Жители частных домов - от 71 до 100 рублей.

Новые цены вновь не устроили врио главы Башкирии Радия Хабирова.

-Я ставил задачу - не более 70 рублей. Средняя цифра по республике должна быть 70 рублей. Это не обсуждается, - заявил врио главы республики.

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