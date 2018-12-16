В уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон» построят новый детсад и школу

СЕГОДНЯ 17:08 2018-12-16T17:08:19+03:00

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В минувшую субботу, 15 декабря, мэр Уфы Ульфат Мустафин посетил микрорайон «Кузнецовский затон», где встретился с местными жителями. В ходе рабочей поездки он заехал в подростковый клуб на улице Испытателей, 21. Как пояснили в пресс-службе уфимской мэрии, здесь планируется оборудовать хореографический и актовый залы. Первых кружковцев клуб примет уже в начале следующего года.

Во время общения с жителями микрорайона глава городской администрации пообещал, что в мэрии возъмутся за строительство нового детского садика и школы в «Кузнецовском затоне». Сейчас там ведется массовая застройка и социальных объектов категорически не хватает.