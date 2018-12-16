2018-12-16T17:08:19+03:00
Политика

В уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон» построят новый детсад и школу

Об этом заявил мэр Уфы Ульфат Мустафин
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 15 декабря, мэр Уфы Ульфат Мустафин посетил микрорайон «Кузнецовский затон», где встретился с местными жителями. В ходе рабочей поездки он заехал в подростковый клуб на улице Испытателей, 21. Как пояснили в пресс-службе уфимской мэрии, здесь планируется оборудовать хореографический и актовый залы. Первых кружковцев клуб примет уже в начале следующего года.

Во время общения с жителями микрорайона глава городской администрации пообещал, что в мэрии возъмутся за строительство нового детского садика и школы в «Кузнецовском затоне». Сейчас там ведется массовая застройка и социальных объектов категорически не хватает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Уфы по неизвестным причинам задержали рейс до Москвы
Радий Хабиров обратится с посланием к депутатам Курултая 18 декабря
Житель Уфы вступился за уставших башкирских полицейских
В Стерлитамаке из-за розыгрыша автомобиля образовалась гигантская пробка
И.о. министра здравоохранения Башкирии прокомментировал свое назначение
В Башкирии отремонтируют все подъезды к 2024 году
На дорогах Башкирии ожидается гололед и туман
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих малолетних детей в пожаре
В Уфе открылись II Российско-Китайские зимние игры
Пять районов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Жителей Уфы напугал жуткий новогодний городок
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела трех маленьких детей
Три хоккеиста системы «Салавата Юлаева» прошли отбор в молодежную сборную России
В Башкирии на следующей неделе резко похолодает
В Башкирии на трассе погибли четыре человека: среди них два младенца