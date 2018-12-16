2018-12-16T08:00:44+03:00
Недвижимость

Пять районов Уфы на следующей неделе останутся без воды

МУП «Уфаводоканал» будет отключать как холодную, так и горячую воду
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
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На предстоящей неделе МУП «Уфаводоканал» будет ремонтировать свои сети. Из-за этого в пяти районах Уфы будут отключать холодную и горячую воду.

Так, например, в Октябрьском районе башкирской столицы 17 декабря с 10:30 до 20:30 часов отключат холодную воду в доме по Лесному проезду, 1.

18 декабря с 11:00 до 23:00 не будет холодной и горячей воды в домах по Баязита Бикбая, 31/1, 25/1; Рыльского, 10/2, 14/2;

Почти на сутки, с 10:30 20 декабря до 9:30 21 декабря не будет холодной и горячей воды в домах по улицам Луганская, 34б; Рязанская, 16, 37а; проспект Салавата Юлаева, 97.

График отключения в Ленинском районе Уфы выглядит следующим образом:

- 18 декабря с 11:00 до 17:00 (отключение холодной воды): Судоремонтная, 27; Серафимовича, 21, 22, 23, 24, 25, 27; Ирендык, 4, 4/1, 5; Союзная, 32, 48б, 37г, 38, 44, 37б, 42, 33, 31, 29, 27, 27а, 25, 23, 21, 19, 17а, 17, 15, 30, 32, 34, 36, 36б, 36а, 38, 40

В Советском районе города холодную воду отключат 18 декабря с 10:30 до 23:30. Под отключение попадут дома на Кирова, 128а, 105, 107, 109; Салавата Юлаева, 55, 59; Владивостокская, 1/а, 2/1.

В Кировском районе холодной воды не будет 18 декабря с 10:00 до 20:00 в домах на Пушкина, 137, 122, 120, 119/1, 117, 121, 125, 127, 129, 131, 131/1, 133, 135, 128, 130/1; Салавата Юлаева, 7 и 20 декабря с 10:00 до 20:00 на Цюрупы, 4, 6, 8.

В Орджоникидзевском районе холодную воду отключат 19 декабря с 11:00 до 17:00 в домах по адресам: Пионерская, 14, 14/1, 16/2, 16/3, 16/4, 14/3.

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