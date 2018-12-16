Жителей Уфы напугал жуткий новогодний городок

СЕГОДНЯ 07:00 2018-12-16T07:00:26+03:00

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Накануне во дворе дома №18/3 по улице Степана Кувыкина в уфимском микрорайоне «Зеленая роща» вышли во двор и ахнули: ледяной городок произвел на них устрашающее впечатление. Жильцы сфотографировали ледяные фигуры и выложили фото в социальные сети.

По словам одного из жителей двора, Дед Мороз и Снегурочка произвели на него и его детей устрашающее впечатление.

- Ладно Снегурочка вся потекла... С кем не бывает, но голый пупс с головой в красной краске, свалившийся с ёлки, вызывает жуткие мысли. Вот так мы и погуляли: не надо было детей заставлять идти домой, сами развернулись и ушли с площадки, - написал он.

Как выяснилось, это «художество» организовали сотрудники ЖЭУ №2. Автор снимка отметил, что коммунальщики «умеют детям и их родителям создать новогоднее настроение».