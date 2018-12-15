2018-12-15T18:28:45+03:00
Общество

Радий Хабиров пообещал построить в Кумертау новый стадион

Примерная стоимость проекта оценивается в 260 млн рублей
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал жителям Кумертау построить новый стадион, который заменит признанный аварийным стадион «Горняк». Это произошло сегодня, 15 декабря, во время торжественного открытия ледового дворца «Сапсан Арена».

Руководитель региона договорился с мэром Кумертау, что 10% финансирования на себя возьмет город. Все остальные обязательства будут исполнены республикой.

Также есть конкретный срок завершения работ. Как сказал Радий Хабиров, к 2020 году стадион в центре Кумертау уже должен появиться.

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