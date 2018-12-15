2018-12-15T11:32:28+03:00
Общество

Башгидромет сообщил о дефиците снега в республике

В ближайшие дни также не ожидается обильных снегопадов
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Специалисты Башгидромета рассказали, что на территории региона за первую декаду декабря выпало всего лишь 7% от нормы осадков. В Зауралье так и вовсе за это время не наблюдалось ни одного дня со снегом.

Соответственно, синоптики обеспокоены высотой снежного покрова. Вместо привычных 7-30 см на 15 декабря он составляет всего 4-23 см.

При этом в ближайшее время не ожидается каких-либо обильных снегопадов. Снег прогнозируется лишь в южных районах, где будет наблюдаться метель при усилении ветра. Общий характер погоды не изменится и в начале следующей недели.

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