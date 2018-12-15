В Башкирии легковушка столкнулся с КамАЗом дорожников: погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-15T10:30:58+03:00

Еще трое человек госпитализированы

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Рано утром 15 декабря серьезное ДТП произошло на 213 км автодороги Уфа – Оренбург. Согласно информации ГИБДД республики, 32-летний водитель «Лада Гранта» не уступил дорогу КамАЗу, осуществляющую посыпку дороги песком. Грузовик двигался по главной дороге и имел преимущество перед легковым транспортом.

В результате жесткого столкновения КамАЗ опрокинулся в кювет, после чего произошло возгорание. 25-летнюю водителю чудом удалось спастись.

«Лада» также получила значительные механические повреждения. К сожалению, на месте происшествия погибла 50-летняя пассажирка. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель и еще один 53-летний пассажир госпитализированы.

В настоящий момент расследованием ДТП занимаются правоохранители.