В Башкирии легковушка столкнулся с КамАЗом дорожников: погибла женщина
Рано утром 15 декабря серьезное ДТП произошло на 213 км автодороги Уфа – Оренбург. Согласно информации ГИБДД республики, 32-летний водитель «Лада Гранта» не уступил дорогу КамАЗу, осуществляющую посыпку дороги песком. Грузовик двигался по главной дороге и имел преимущество перед легковым транспортом.
В результате жесткого столкновения КамАЗ опрокинулся в кювет, после чего произошло возгорание. 25-летнюю водителю чудом удалось спастись.
«Лада» также получила значительные механические повреждения. К сожалению, на месте происшествия погибла 50-летняя пассажирка. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель и еще один 53-летний пассажир госпитализированы.
В настоящий момент расследованием ДТП занимаются правоохранители.
Фото: ГИБДД Башкирии