В Башкирии столкнулись «семерка» и «Рено»: пострадали женщина и ее сын-подросток
Жительница республики не пропустила иномарку
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
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Поздним вечером 13 декабря в Мелеузе произошла авария. ВАЗ-2107 выезжал с парковки на улице Бурангулова и не пропустил «Рено Логан», хотя иномарка имела преимущество. Автомобили столкнулись посреди улицы.
В Госавтоинспекции республики рассказали, что в аварии пострадали двое: женщина-водитель «семерки» и ее 17-летний сын.
Всего же за вчерашний день в 11 авариях получили травмы 13 человек. Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 21 нетрезвого водителя и нашли один угнанный автомобиль.
Фото: Госавтоинспекция Башкирии