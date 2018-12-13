2018-12-13T09:57:14+03:00
Общество

Бесследно пропавшую девушку обнаружили в борделе в Башкирии

Телевизионщики вычислили, где находится потерявшаяся девушка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Корреспонденты Башкирского спутникового телевидения обнаружили потерявшуюся жительницу Татарстана в одном из борделей Стерлитамака. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

Жительницу соседней республики долгое время разыскивают родные и близкие. 27-летняя девушка уехала «по делам» в Башкирию и перестала выходить на связь с родными. Дома у нее остались двое детей и муж.

«Потеряшку» узнали жители Стерлитамака. Как оказалось, сейчас она работает в «салоне массажа». Чем она там занимается, стерлитамакцы описывают крайне непристойно. Один из пользователей этого «салона» узнал мать двоих детей и рассказал об этом Башкирскому спутниковому телевидению.

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