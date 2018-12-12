2018-12-12T14:19:56+03:00
Происшествия

Пять учеников в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ЧП с газовым баллончиком

Всего едким газом надышались 23 ученика
Яна Базекина
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Все, кто находился в школе, были эвакуирована. Само здание сейчас тщательно проветриваетсяВсе, кто находился в школе, были эвакуирована. Само здание сейчас тщательно проветривается
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Стали известны подробности неприятного инцидента, произошедшего сегодня, 12 декабря, в Уфе. Напомним, что учащийся 10-го класса демской школы принес на занятия газовый баллончик и распылил его прямо на втором этаже. В результате пострадали 23 ученика, они были вынуждены обратиться за помощью к врачам. На скорой помощи в больницу отвезли восемь человек, остальным госпитализация не потребовалась.

На данный момент стало известно, что пять учеников переведены в реанимацию. Об этом сообщает «Ufa1» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще три ученика находятся в детском отделении в удовлетворительном состоянии. У всех один диагноз - «отравление неизвестным веществом».

Инцидентом заинтересовались и следователи, которые организовали доследственную проверку.

- В настоящий момент устанавливаются причины и условия, способствующие произлшедшему, опрашиваются учащиеся и педагогический состав школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

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