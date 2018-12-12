2018-12-12T14:19:56+03:00
Происшествия

Пять учеников в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ЧП с газовым баллончиком

Всего едким газом надышались 23 ученика
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Все, кто находился в школе, были эвакуирована. Само здание сейчас тщательно проветриваетсяВсе, кто находился в школе, были эвакуирована. Само здание сейчас тщательно проветривается
Изменить размер текста:

Стали известны подробности неприятного инцидента, произошедшего сегодня, 12 декабря, в Уфе. Напомним, что учащийся 10-го класса демской школы принес на занятия газовый баллончик и распылил его прямо на втором этаже. В результате пострадали 23 ученика, они были вынуждены обратиться за помощью к врачам. На скорой помощи в больницу отвезли восемь человек, остальным госпитализация не потребовалась.

На данный момент стало известно, что пять учеников переведены в реанимацию. Об этом сообщает «Ufa1» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще три ученика находятся в детском отделении в удовлетворительном состоянии. У всех один диагноз - «отравление неизвестным веществом».

Инцидентом заинтересовались и следователи, которые организовали доследственную проверку.

- В настоящий момент устанавливаются причины и условия, способствующие произлшедшему, опрашиваются учащиеся и педагогический состав школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона