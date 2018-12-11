2018-12-11T10:56:31+03:00
Общество

«Отправился на поиски мамы»: в Уфе ребенок ушел из дома, заскучав в одиночестве

В настоящее время полицейские вернули малыша родителям
Яна Базекина
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Мальчик самостоятельно оделся, открыл дверь и вышел на улицуМальчик самостоятельно оделся, открыл дверь и вышел на улицу
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Вчера, 10 декабря, в Инорсе местные жители обнаружили маленького мальчика, который стоял один-одинешенек на улице. Фотография ребенка мгновенно разлетелась по соцсетям: все интересовались, где же родители ребенка, и почему оставили малыша одного. Очевидцы утверждали, что нерадивая мамаша бросила ребенка одного на остановке и сбежала.

- Ребёнок час просидел на остановке, ожидая маму, только потом его завели в магазин. Потом его полиция забрала, а мать отсутствовала больше двух часов! – возмущается Милена Ф.

В МВД республики прокомментировали ситуацию, успокоив, что ребенка никто оставлял на улице специально, он сам ушел из дома, соскучившись по маме.

- По предварительным данным мать мальчика ушла в магазин, оставив ребенка одного дома. При этом отлучиться женщина планировала не более чем на 30 минут. Мальчик оделся и вышел на улицу, чтобы подождать маму возле подъезда. Неравнодушные граждане, увидев ребенка, находящегося без сопровождения взрослых, вызвали полицию. В настоящее время ребенок передан матери. Семья благополучная, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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