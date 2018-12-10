Радий Хабиров отменил указ Рустэма Хамитова
Изменения уже вступили в силу
Радий Хабиров отменил указ Рустэма Хамитова
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Радий Хабиров отменил указ Рустэма Хамитова об упразднении советников президента Башкирии.
Документ появился на официальном сайте нормативно-правовых актов Башкирии. Врио главы республики своим указом отменил решение предшественника, по какой-то причине отменившего должности помощников президента Башкирии на общественных началах. Подписал новый указ Хабиров еще на прошлой неделе – 5 декабря. Тогда же он и вступил в силу.
Возможно, Радий Хабиров хочет вернуть в республику практику работы советников главы республики на добровольных началах.