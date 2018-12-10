10 Дек. 14:47 2018-12-10T14:47:07+03:00

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Радий Хабиров отменил указ Рустэма Хамитова об упразднении советников президента Башкирии.

Документ появился на официальном сайте нормативно-правовых актов Башкирии. Врио главы республики своим указом отменил решение предшественника, по какой-то причине отменившего должности помощников президента Башкирии на общественных началах. Подписал новый указ Хабиров еще на прошлой неделе – 5 декабря. Тогда же он и вступил в силу.

Возможно, Радий Хабиров хочет вернуть в республику практику работы советников главы республики на добровольных началах.