2018-12-10T09:33:10+03:00
Экономика

Долги по зарплате перед жителями Башкирии превысили 635 млн рублей

В Гострудинспекции назвали эту цифру не окончательной
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео трансляцииФото: скриншот видео трансляции
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Сегодня, 10 декабря, в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии, руководитель регионального управления Гострудинспекции Татьяна Астрелина выступила с докладом о задержках заработной платы.

По данным ведомства на 1 декабря 2018 года сумма задолженности по заработной плате перед жителями республики превысила 635 млн рублей.

- Но и эта цифра не итоговая, поскольку она не учитывает скрытую, так называемую латентную задолженность по оплате труда, - заявила Татьяна Астрелина.

Руководитель Гострудинспекции по Башкирии отметила, что самые большие долги по зарплате в Уфе – там работодатели должны 355 млн рублей. Второе место в этом неприятном рейтинге занял Стерлитамак, где должны работникам 70,7 млн рублей. Замыкает тройку лидеров по долгам Сибай с 38,9 млн рублей не выплаченной зарплаты.

Не маленькие долги по зарплате также у работодателей в Нефтекамске – 28,2 млн рублей и в Стерлитамакском районе – 25,6 млн рублей.

Руководитель Гострудинспекции по Башкирии Татьяна Астрелина подчеркнула, что сейчас проверяется информация о сокрытии информации о долгах по зарплате. Особого внимания надзорного органа удостоятся муниципальные предприятия в сфере ЖКХ и сельского хозяйства.

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