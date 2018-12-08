28-летний житель Башкирии украл у спящей женщины одежду и продукты
В Стерлитамаке полицейские задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя за кражу.
Преступление произошло на днях в одном из домов на улице Дружбы. Как удалось выяснить стражам порядка, вор пришел в гости к своему знакомому, но того не оказалось дома.
Спускаясь по лестнице, этажом ниже он увидел приоткрытую дверь другой квартиры. Оказалось, хозяйка легла спать, а ее сестра, уходя, не закрыла дверь на замок.
Злоумышленник вынес из дома шубу, спортивную куртку, а потом вернулся за продуктами. В какой-то момент проснулась жительница квартиры, и он убежал. Женщина сразу же позвонила в полицию.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.