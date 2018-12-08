2018-12-08T14:50:13+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили из ямы провалившуюся в нее собаку

Опасную яму временно закрыли деревянным настилом [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 8 декабря, уфимские спасатели выехали на помощь к собаке, которая провалилась в яму.

Инцидент произошел на улице Ленина рядом с домом №162. Очевидцы пытались достать ее своими силами, но успехом спасательная операция не увенчалась. Жители дома, пока ждали спасателей, накормили животное.

Сотрудники управления гражданской защиты при помощи специального приспособления быстро вытащили пса и отпустили ее на свободу.

Об опасном участке они сообщили жилищным службам. На данный момент яму закрыли деревянным настилом, на понедельник запланированы сварочные работы по закрытию участка железной решеткой.

Уфимские спасатели вытащили из ямы собаку.

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