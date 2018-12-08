В Уфе спасатели вытащили из ямы провалившуюся в нее собаку

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-08T14:50:13+03:00

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Вчера, 8 декабря, уфимские спасатели выехали на помощь к собаке, которая провалилась в яму.

Инцидент произошел на улице Ленина рядом с домом №162. Очевидцы пытались достать ее своими силами, но успехом спасательная операция не увенчалась. Жители дома, пока ждали спасателей, накормили животное.

Сотрудники управления гражданской защиты при помощи специального приспособления быстро вытащили пса и отпустили ее на свободу.

Об опасном участке они сообщили жилищным службам. На данный момент яму закрыли деревянным настилом, на понедельник запланированы сварочные работы по закрытию участка железной решеткой.