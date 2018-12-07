2018-12-07T16:36:58+03:00
Политика

Радий Хабиров впервые прокомментировал передачу Куштау БСК

Решение отдать шихан было принято накануне
Павел КРАЙНОВ
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Сейчас на Куш Тау работает горнолыжный курортСейчас на Куш Тау работает горнолыжный курорт
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Накануне стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров принял компромиссное решение по проблеме Башкирской содовой компании. В разработку, вместо Тратау, было решено передать другой шихан – Куштау.

Такое решение не устроило как противников разработки, так и представителей БСК.

Сейчас на склоне Куштау находится горнолыжная трасса, а у подножия – база отдыха. Это место довольно популярно у любителей зимних видов спорта. Чтобы не причинять неудобства горнолыжникам, было принято решение начать разработку шихана с противоположной стороны. Только по предварительным оценкам на это может понадобиться не менее 30 лет.

ЗАЯВЛЕНИЕ РАДИЯ ХАБИРОВА

"Я принял решение эту бесконечную жвачку «отдам-не отдам» прекратить, заявил Хабиров. - Эти горы – достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК это тоже объяснили.

Тем не менее, у нас тоже есть понимание, что градообразующее предприятие должно жить и работать, а критический момент для принятия решения уже настал. Поэтому мы будем искать сырье для Соды. Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет, разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году и работы уже ведутся.

Если запасы здесь подтвердятся – это приемлемый вариант решения проблемы. Разумеется, в любом случае БСК обязано придерживаться международных норм по экологичности, с полной рекультивацией и еще долгие десятилетия не затрагивая объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые там находятся. Еще важный момент. Считаю несправедливым объем компенсационных выплат, который содовиками предоставлялся близлежащим территориям. Поэтому мы убедили владельцев бизнеса в разы этот объем увеличить. На этом - ставим точку. С дешевым политиканством – заканчиваем.

"ВАШИ ВНУКИ ЕЩЕ СЛОМАЮТ НЕ ОДНУ ПАРУ ЛЫЖ"

Известный уфимский блогер Раис Габитов написал у себя на странице в социальной сети пост с воспоминаниями о первом знакомстве с Куштау.

- На Куштау я познакомился с одной чудесной девушкой, что вылилось в недолгий, но бурный роман. И чуть не познакомился с будущей женой. ( Она уехала на день раньше с базы). На Куштау я сломал горные лыжи. И читал стихи перед полным залом. Надо съездить туда в последний раз, - написал Раис.

На этот пост ответил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Полагаю, что ваши внуки сломают там не одну пару лыж, - ответил Хабиров блогеру, имея в виду, что горнолыжная трасса там проработает еще долго.

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