2018-12-07T15:08:42+03:00
Происшествия

В Уфе женщина притворилась мертвой, чтобы спастись от убийцы

Пенсионерка спаслась благодаря находчивости
Павел КРАЙНОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жестокий и неординарный случай произошел в один из мартовских дней в Уфе. 32-летний мужчина пришел к своей соседке по подъезду с ножом и требованием дать ему денег. Осознав, что денег у 63-летней женщины нет, он ударил ее несколько раз ножом и стал искать, чем поживиться. Пенсионерка же претворилась мертвой, благодаря чему и осталась жива.

Вскоре злоумышленник нашел ювелирные украшения женщины, забрал их и был таков. Общая стоимость украшений составила 100 тысяч рублей.

Через некоторое время его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, он частично признал свою вину. Выяснилось, что деньги ему были нужны для погашения долгов за неудачные ставки.

Накануне Кировский районный суд Уфы вынес ему приговор.

- Учитывая, что ранее мужчина уже был судим за убийство, суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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