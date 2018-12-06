2018-12-06T15:03:59+03:00
Происшествия

В Уфе пропала женщина с маленькой девочкой

К поискам подключилась полиция
Рустем АХУНОВ
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В Уфе разыскивают пропавшую мать с дочерьюВ Уфе разыскивают пропавшую мать с дочерью
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Уфимские полицейские разыскивают пропавшую 31-летнюю Елену Кочневу и 4-летнюю дочь Юлиану.

Известно, что женщина вышла из дома со своей дочкой еще 21 ноября. С тех пор пропавшие так и не выходили на связь с родными. Близкие Елены обратились за помощью в полицию.

Приметы Елены: на вид 30 лет, рост примерно 155 сантиметров, худощавое телосложение.

Елена была одета: бирюзовая куртка, синие джинсы, белая шапка

Приметы Юлианы: на вид 4 года, рост 90 сантиметров, волосы русые, глаза голубые.

Юлиана была одета: розовую куртку, белую шапку, вязанные брюки.

Если вы узнали пропавших, пожалуйста, сообщите об этом полицейским или свяжитесь с координаторами поисков по телефону 8-999-131-38-60.

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