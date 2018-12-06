Супруга Радия Хабирова ощипала гусей

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-06T09:36:44+03:00

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Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова поучаствовала в народном празднике и ощипала гусей, - сообщает государсвтенный портал «Башинформ».

Праздник гусиного пера в Башкирии отмечали пятого декабря. В этот день жители деревень ощипывают гусей на подушки, которые позже отдают как приданое.

Вместе с жителями Чекмагушевского района в праздники поучаствовали жена врио главы Башкирии Каринэ Хабирова и супруга мэра Уфы Венера Мустафина.

После «гусиной» части все участники праздника уселись за стол и пообедали традиционными башкирскими блюдами – супом, бэляшом и жаренным гусем.