В небе над Башкирией развернули неисправный самолет

6 Дек. 06:24 2018-12-06T07:20:55+03:00

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В небе над Башкирией развернули в обратную сторону авиарейс из Екатеринбурга в Краснодар.

По данным сервиса «FlightRadar», внештатная ситуация на борту рейса U6209 произошла вечером пятого декабря. Рейс направлялся из соседнего Екатеринбурга в Краснодар. Пролетев Уфу, экипаж заметил техническую неисправность, и решил развернуть машину в обратную сторону. Маневр пилот совершил в районе города Октябрьский. К счастью, на этом все обошлось – самолет успешно приземлился в Екатеринбурге.

Компания-перевозчик данную информацию подтвердила. За пассажирами выслали дополнительный рейс.

Сейчас технические эксперты устанавливают все обстоятельства, из-за которых могла возникнуть неисправность.