2018-12-06T07:20:55+03:00
Происшествия

В небе над Башкирией развернули неисправный самолет

Рейс вернулся в Екатеринбург
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В небе над Башкирией развернули в обратную сторону авиарейс из Екатеринбурга в Краснодар.

По данным сервиса «FlightRadar», внештатная ситуация на борту рейса U6209 произошла вечером пятого декабря. Рейс направлялся из соседнего Екатеринбурга в Краснодар. Пролетев Уфу, экипаж заметил техническую неисправность, и решил развернуть машину в обратную сторону. Маневр пилот совершил в районе города Октябрьский. К счастью, на этом все обошлось – самолет успешно приземлился в Екатеринбурге.

Компания-перевозчик данную информацию подтвердила. За пассажирами выслали дополнительный рейс.

Сейчас технические эксперты устанавливают все обстоятельства, из-за которых могла возникнуть неисправность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В баскетбольном клубе «Уфимец» прокомментировали эпизод с «приставанием»
Супруга Радия Хабирова ощипала гусей
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
Уфимка за рулем ВАЗ 2114 сбила пешехода на трассе
Жителя Башкирии осудили за заправку неисправных газовых баллонов
В Башкирии двое жуликов украли у банков более миллиона рублей
Уфимские депутаты рассказали, на что будут тратить деньги в 2019 году
Школьнику из Башкирии ампутировали кисти обеих рук
Начальник ГИБДД Уфы покинул свой пост
В Башкирии установят новые тарифы на вывоз мусора
В Башкирии глава сельсовета подарил участок с домом своему другу
В Уфе устранили аварию, из-за которой 20 домов остались без воды
Жители Башкирии напишут Всероссийский правовой диктант
Ульфат Мустафин встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
В Уфе упавший с крыши лед травмировал женщину и повредил автомобиль
Уфимцев выселили из квартиры за миллионный долг по коммуналке
В Башкирии ищут пропавшую 17-летнюю Вилену Николаеву
Уфимка пыталась уклониться от двухмиллионного штрафа за передачу взятки
Жителей Башкирии ждут 10 выходных на Новый год и рабочая шестидневка перед ними
Вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов уходит в отставку
Участницы шоу «Песни», группа Uzoritsa, представили новый клип
Жительница Башкирии спасла из воды тонущего мальчика
В Башкирии заблокируют сайты, предлагающие фиктивные браки для мигрантов
Сегодня в Башкирии пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии ищут пропавшую без вести 44-летнюю Галину Пономареву