Уфимка пыталась уклониться от двухмиллионного штрафа за передачу взятки

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-05T12:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Уфы решила обогатиться, выступив посредницей в передаче взятки. Она рассчитывала получить 100 тысяч рублей, просто отдав конверт кому следует. Однако дама не подозревала, что за ней будет следить полиция. Когда деньги были переданы, женщину задержали. Суд назначил ей наказание в виде штрафа – 2 миллиона рублей, который она не горела желанием оплачивать.

В УФССП по Башкирии рассказали, что приставы арестовали «Лексус» должницы, чтобы заставить ее расплатиться. Та попыталась переписать авто на родственницу, но безуспешно. В конце концов приставы явились к женщине домой. Открывать дверь она отказалась, но передумала, когда помещение пообещали вскрыть силой.

Два миллиона у неплательщицы сразу нашлись, и долг был погашен. Однако за свои попытки избежать уплаты штрафа ей грозит ответственность по ст. 312 УК РФ. Кстати, наказанием по ней тоже может быть штраф.