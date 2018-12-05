2018-12-05T12:59:08+03:00
Происшествия

Уфимка пыталась уклониться от двухмиллионного штрафа за передачу взятки

Оплатила она его лишь под угрозой вскрытия квартиры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Уфы решила обогатиться, выступив посредницей в передаче взятки. Она рассчитывала получить 100 тысяч рублей, просто отдав конверт кому следует. Однако дама не подозревала, что за ней будет следить полиция. Когда деньги были переданы, женщину задержали. Суд назначил ей наказание в виде штрафа – 2 миллиона рублей, который она не горела желанием оплачивать.

В УФССП по Башкирии рассказали, что приставы арестовали «Лексус» должницы, чтобы заставить ее расплатиться. Та попыталась переписать авто на родственницу, но безуспешно. В конце концов приставы явились к женщине домой. Открывать дверь она отказалась, но передумала, когда помещение пообещали вскрыть силой.

Два миллиона у неплательщицы сразу нашлись, и долг был погашен. Однако за свои попытки избежать уплаты штрафа ей грозит ответственность по ст. 312 УК РФ. Кстати, наказанием по ней тоже может быть штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона