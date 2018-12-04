В уфимской мэрии назвали размер средней зарплаты в городе

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-04T09:58:41+03:00

Оказалось, что зарплата выросла на несколько тысяч рублей

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Сегодня, 4 декабря, в уфимской мэрии состоялась очередная оперативная планерка. С докладом о социально-экономических показателях городов-миллионников выступила начальник отдела госстата Уфы Оксана Даянова. Как оказалось, средняя ежемесячная зарплата, которую получают уфимцы, работающие на крупных и средних предприятиях города, в 2017 году составила более 42,3 тысяч рублей. Эта цифра превышает на 8,2 процента показатели 2016 года.

Например, на обрабатывающих предприятиях средняя ежемесячная зарплата составляет около 46 700 рублей, а в строительной сфере – примерно 45 200 рублей. Отмечается, что по этому показателю Уфа занимает второе место в стране после Екатеринбурга. Там средняя зарплата на крупных предприятиях превышает 50 000 рублей.