2018-12-04T06:34:54+03:00
Политика

И.о. начальника Рособрнадзора по Башкирии назначен Альберт Яримов

Он сменил Айбулата Хажина, получившего кресло министра
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров произвел очередные кадровые перестановки. В понедельник, 3 декабря, стало известно об отставке скандального известного министра образования Гульназ Шафиковой. На ее место тут же был назначен экс-руководитель Рособрнадзора по Башкирии Айбулат Хажин.

Вакантное место начальника управления по контролю и надзору в сфере образования республики досталось Альберту Яримову. Теперь он будет выполнять работу контролера в сфере образования, но пока с приставкой «и.о».

Напомним, кадровые перестановки в башкирском правительстве продолжаются более месяца. За это время сменилась большая часть вице-премьеров, а также в отставку по собственному желанию ушел глава кабмина Рустэм Марданов. Вчера экс-премьер возглавил Уральское управление Центробанка России.

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