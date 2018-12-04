В Башкирии автомобиль с людьми провалился под лед

СЕГОДНЯ 07:31 2018-12-04T08:12:08+03:00

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Вчера рано утром, 3 декабря, недалеко от села Караидель под лед провалилась «десятка».

Оказалось, что водитель «десятки», ехавший из села Абызово, таким образом решил сократить путь и поехал по реке. Мужчина выехал на лед в запрещенном месте, и машина стала проваливаться, отъехав от берега на 40 метров. К счастью, пассажиры самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет.

Как рассказали в МЧС, данный факт сейчас проверяют органы ГИМС МЧС России, ГИБДД РБ, Рыбохраны.

В ведомстве еще раз напоминают, что передвижение по льду и стоянка машин на льду на водоемах запрещены. Это очень опасно для жизни.