В уфимском ГДК запретили проводить концерты до установки в нем пожарной сигнализации

3 Дек. 13:32 2018-12-03T13:32:56+03:00

В настоящее время во дворце ведутся ремонтные работы

На это выделили 800 тысяч рублей

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Уфимский Городской дворец культуры временно закрыт для проведения в нем концертов. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы установила, что в здании была неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Оказалось, что она вовсе отсутствовала в одном из подвалов, кафе-баре, зале Фольклорного ансамбля танца «Мирас» и других помещениях.

Сейчас на установление сигнализации выделили 800 рублей. Дворец откроет свои двери только ее монтажа, за этим проследит надзорное ведомство.

В настоящее время ведутся ремонтные работы.