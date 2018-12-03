В уфимском ГДК запретили проводить концерты до установки в нем пожарной сигнализации
На это выделили 800 тысяч рублей
В настоящее время во дворце ведутся ремонтные работы
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Уфимский Городской дворец культуры временно закрыт для проведения в нем концертов. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы установила, что в здании была неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Оказалось, что она вовсе отсутствовала в одном из подвалов, кафе-баре, зале Фольклорного ансамбля танца «Мирас» и других помещениях.
Сейчас на установление сигнализации выделили 800 рублей. Дворец откроет свои двери только ее монтажа, за этим проследит надзорное ведомство.
В настоящее время ведутся ремонтные работы.