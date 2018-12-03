2018-12-03T15:49:43+03:00
Происшествия

23-летний житель Башкирии жестоко убил двоих родственников

Мужчина сознался в содеянном
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В Башкирии взяли под стражу 23-летнего жителя деревни Сысканово Кармаскалинского района. Он обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчина жестоко расправился с двумя дальними родственниками, сообщает следком по РБ.

Обнаружив дома тела 51-летнего мужчины и 91-летней женщины, следователи стали искать убийцу. В ходе проверки 23-летнего местного жителя, который к тому же оказался дальним родственником своих жертв, у него заметили телесные повреждения, молодой человек не мог объяснить, откуда они взялись. Позднее он сознался в содеянном и объяснил, что мужчину убил из-за постоянных конфликтов, а его мать оказалась случайным свидетелем.

26 ноября обвиняемый подошел к дому потерпевших, и, дождавшись, когда выйдет родственник, нанес ему несколько ударов молотком по голове, после чего начал душить его веревкой. В конечном итоге он добил его ножом. На шум борьбы подошла 91-летняя женщина, которую обвиняемый также несколько раз ударил молотком по голове, и та умерла. После он обыскал пенсионерку и похитил у нее 27 тысяч рублей, которые потом потратил на покупку телефона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона