2018-12-03T15:49:43+03:00
Происшествия

23-летний житель Башкирии жестоко убил двоих родственников

Мужчина сознался в содеянном
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Башкирии взяли под стражу 23-летнего жителя деревни Сысканово Кармаскалинского района. Он обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчина жестоко расправился с двумя дальними родственниками, сообщает следком по РБ.

Обнаружив дома тела 51-летнего мужчины и 91-летней женщины, следователи стали искать убийцу. В ходе проверки 23-летнего местного жителя, который к тому же оказался дальним родственником своих жертв, у него заметили телесные повреждения, молодой человек не мог объяснить, откуда они взялись. Позднее он сознался в содеянном и объяснил, что мужчину убил из-за постоянных конфликтов, а его мать оказалась случайным свидетелем.

26 ноября обвиняемый подошел к дому потерпевших, и, дождавшись, когда выйдет родственник, нанес ему несколько ударов молотком по голове, после чего начал душить его веревкой. В конечном итоге он добил его ножом. На шум борьбы подошла 91-летняя женщина, которую обвиняемый также несколько раз ударил молотком по голове, и та умерла. После он обыскал пенсионерку и похитил у нее 27 тысяч рублей, которые потом потратил на покупку телефона.

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