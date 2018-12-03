Порноактриса Елена Беркова представила новый фильм в Уфе
На днях в столице Башкирии известная порноактриса Елена Беркова представила новый фильм «Все или ничего».
На закрытом показе присутствовала уфимская телезвезда Евгения Машко, которая потом разрекламировала кинокартину в своем «Инстаграм» и взяла интервью у Берковой и других актеров.
- Вы уже посмотрели в кино фильм? Не успели? Тогда срочно в кинотеатры страны! – написала Евгения. – Это не эротика! Это комедия!
Уфа, отметим, стала первым городом, где состоялся закрытый показ, и лишь затем его увидят москвичи.
Пользователи соцсетей высказали свое недовольство:
- Еще на фильмы, где снимается порнозвезда не ходил! - пишут подписчики в комментариях.