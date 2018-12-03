2018-12-03T09:05:55+03:00
Звезды

Порноактриса Елена Беркова представила новый фильм в Уфе

Столица Башкирии стала первым городом, где состоялся закрытый показ
Эльвина АПАРИНА
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Евгения Машко и Елена Беркова в кинотеатреЕвгения Машко и Елена Беркова в кинотеатре
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На днях в столице Башкирии известная порноактриса Елена Беркова представила новый фильм «Все или ничего».

На закрытом показе присутствовала уфимская телезвезда Евгения Машко, которая потом разрекламировала кинокартину в своем «Инстаграм» и взяла интервью у Берковой и других актеров.

- Вы уже посмотрели в кино фильм? Не успели? Тогда срочно в кинотеатры страны! – написала Евгения. – Это не эротика! Это комедия!

Уфа, отметим, стала первым городом, где состоялся закрытый показ, и лишь затем его увидят москвичи.

Пользователи соцсетей высказали свое недовольство:

- Еще на фильмы, где снимается порнозвезда не ходил! - пишут подписчики в комментариях.

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