2018-12-03T08:04:10+03:00
Общество

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку

Об этом было официально объявлено на оперативке в Белом доме
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Марданов занимал пост премьер-министра с 2015 годаМарданов занимал пост премьер-министра с 2015 года
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Рустэм Марданов уходит с поста премьер-министра Башкирии. Слухи о его отставке появились на прошлой неделе, но сегодня, 3 декабря, получили официальное подтверждение. Об уходе Марданова было объявлено на оперативном совещании с главой республики Радием Хабировым.

Марданов занимал этот пост с 2015 года, а до этого два года был вице-премьером. Предположительно, политик вернется к работе в банковском секторе: ранее он уже руководил Нацбанком Башкирии. Радий Хабиров наградил Марданова почетным орденом Салавата Юлаева.

Пока неизвестно, кто займет место премьер-министра Башкирии. Нагрузку чиновника разделят между его замами.

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