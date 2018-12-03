Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 08:00 2018-12-03T08:04:10+03:00

Об этом было официально объявлено на оперативке в Белом доме

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Рустэм Марданов уходит с поста премьер-министра Башкирии. Слухи о его отставке появились на прошлой неделе, но сегодня, 3 декабря, получили официальное подтверждение. Об уходе Марданова было объявлено на оперативном совещании с главой республики Радием Хабировым.

Марданов занимал этот пост с 2015 года, а до этого два года был вице-премьером. Предположительно, политик вернется к работе в банковском секторе: ранее он уже руководил Нацбанком Башкирии. Радий Хабиров наградил Марданова почетным орденом Салавата Юлаева.

Пока неизвестно, кто займет место премьер-министра Башкирии. Нагрузку чиновника разделят между его замами.