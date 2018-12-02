2018-12-02T10:41:31+03:00
Общество

Жительница Башкирии жалуется на безграмотные таблички в поликлинике

Курьезный случай произошел в Учалах
Рустем АХУНОВ
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Жительница Башкирии выложила в соцсети целую подборку табличек из поликлиники в Учалах, написанных на башкирском языке с каким-то необыкновенным количеством ошибок.

- Прислали в WhatsApp. Говорят, что это в Учалах, - написала Лилия Х и приложила ряд фотографий.

Например, смотровой кабинет обозвали словосочетанием «Я ты кабинет». Если это переводить дословно, получится «Кабинет с ярким солнечным светом».

К словам добавили «башкирские» окончания

К словам добавили «башкирские» окончания

С названием зуботехнической лаборатории не стали заморачиваться вообще, попросту поменяв два слова местами и добавив «башкирские окончания». Та же самая участь постигла и врача-стоматолога.

По всей видимости, руководство поликлиники захотело по-быстрому обновить таблички у кабинетов. Вот только выполнять это поручение заставили человека, максимально далекого от башкирского языка.

Подлинность снимков доказывают имена врачей, указанные на табличках.

По всей видимости, перевод совершал компьютер

По всей видимости, перевод совершал компьютер

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