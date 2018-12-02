Жительница Башкирии жалуется на безграмотные таблички в поликлинике

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-02T10:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Башкирии выложила в соцсети целую подборку табличек из поликлиники в Учалах, написанных на башкирском языке с каким-то необыкновенным количеством ошибок.

- Прислали в WhatsApp. Говорят, что это в Учалах, - написала Лилия Х и приложила ряд фотографий.

Например, смотровой кабинет обозвали словосочетанием «Я ты кабинет». Если это переводить дословно, получится «Кабинет с ярким солнечным светом».

К словам добавили «башкирские» окончания

С названием зуботехнической лаборатории не стали заморачиваться вообще, попросту поменяв два слова местами и добавив «башкирские окончания». Та же самая участь постигла и врача-стоматолога.

По всей видимости, руководство поликлиники захотело по-быстрому обновить таблички у кабинетов. Вот только выполнять это поручение заставили человека, максимально далекого от башкирского языка.

Подлинность снимков доказывают имена врачей, указанные на табличках.