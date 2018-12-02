2018-12-02T08:57:57+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии из ревности зарезала своего супруга

Инцидент произошел в Дюртюлях
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии осудили женщину, из ревности убившую супругаВ Башкирии осудили женщину, из ревности убившую супруга
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Ревнивая 44-летняя жительница Дюртюлей зарезала своего супруга.

Известно, что инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, однако узнать все подробности дела суду удалось только сейчас.

Вечером женщина выпивала вместе со своим супругом. В один момент она начала ревновать погибшего к знакомым женщинам. Тому, по всей видимости, не удалось угомонить ревнивицу.

В итоге она схватила кухонный нож и несколько раз ударила несчастного. Тот скончался до приезда врачей.

Подсудимая свою вину в итоге частично признала, пытаясь оправдаться тем, что находилась в состоянии аффекта.

Верховный суд Башкирии эти доводы не признал. В итоге убийцу супруга приговорили 8,5 годам в колонии общего режима.

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