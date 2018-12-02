Жительница Башкирии из ревности зарезала своего супруга
Ревнивая 44-летняя жительница Дюртюлей зарезала своего супруга.
Известно, что инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, однако узнать все подробности дела суду удалось только сейчас.
Вечером женщина выпивала вместе со своим супругом. В один момент она начала ревновать погибшего к знакомым женщинам. Тому, по всей видимости, не удалось угомонить ревнивицу.
В итоге она схватила кухонный нож и несколько раз ударила несчастного. Тот скончался до приезда врачей.
Подсудимая свою вину в итоге частично признала, пытаясь оправдаться тем, что находилась в состоянии аффекта.
Верховный суд Башкирии эти доводы не признал. В итоге убийцу супруга приговорили 8,5 годам в колонии общего режима.