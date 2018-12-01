Сегодня «Салават» играет дома с «Адмиралом», а «Уфа» в гостях с «Анжи»

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-01T10:43:56+03:00

У обеих команд есть определенные проблемы, но именно сегодня они могут их решить

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Не самое просто время переживают сейчас «Салават Юлаев» и «Уфа».

Хоккейная команда дважды уступила дома, не забросив ни одной шайбы. В турнирной таблице Восточной конференции подопечные Николая Цулыгина занимают седьмую строчку. Футбольная «Уфа» после поражения от «Оренбурга» занимает 14-е место, рискуя оказаться в зоне вылета. Если так все пойдет и дальше, «горожанам» придется распрощаться с Премьер-лигой.

Но именно сегодня у обеих команд есть реальный шанс исправить ситуацию.

«Салават Юлаев» на своем льду играет с «Адмиралом». Дальневосточные хоккеисты занимают последнее место на Востоке и как нельзя подходят для «юлаевцев». Команде Цулыгина просто необходима победа, тем более на домашнем льду. Поддержку трибун обеспечат болельщики, которые уже покупают билеты на официальном сайте клуба.

«Уфа» играет в гостях с «Анжи». Клуб из Махачкалы переживает непростые времена, денег на профессиональный футбол в Дагестане не хватает, команда экономит на всем, сокращая некоторые ставки в клубе. Кроме того, именно «Анжи» занимает то самое 15-е место, отправляющее клуб Премьер-лиги в ФНЛ. Победа над «Анжи» поможет «Уфе» выбрать из опасной зоны хотя бы на время.