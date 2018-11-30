2018-11-30T15:14:16+03:00
Происшествия

Из Уфы депортировали иностранца за работу в ресторане

А владельцу заведения придется заплатить крупный штраф
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Из столицы Башкирии на родину в Сербию депортируют иностранца, сообщает прокуратура. Мужчина трудился в одном из заведений. Это выяснили в ходе проверки.

Оказалось, что владелец ресторана, расположенного на улице Менделеева, приняла на работу официантом гражданина Сербии, у которого не было разрешения на трудовую деятельность на территории России.

Теперь коммерсант заплатит 250 тысяч рублей за нарушение закона, а серба привлекли за незаконное осуществление трудовой деятельности и выдворили за пределы территории РФ.

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