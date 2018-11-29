Житель Башкирии пытался задушить бывшую жену, не поделив общий бизнес

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-29T19:59:03+03:00

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В полицию обратилась жительница города Октябрьский и сообщила, что ее бывший муж пытался ее убить. Как оказалось, супруги находятся в разводе недавно, но до сих пор конфликтуют из-за совместного бизнеса. Бывший супруг часто названивал женщине и угрожал расправой, а потом неожиданно перешел от слов к делу. Однажды смутьян ворвался в офис и начал кричать, а потом и вовсе схватил бывшую жену за шею и принялся душить. Женщине чудом удалось вырваться и позвонить в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.