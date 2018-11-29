2018-11-29T14:30:45+03:00
Здоровье

В одной из поликлиник Башкирии заставляют «придумывать» пациентов

Как оказалось, врачи не выполнили план по приему пациентов
Павел КРАЙНОВ
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В Башкирии врачей заставляют "придумывать" пациентовВ Башкирии врачей заставляют "придумывать" пациентовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В одной из поликлиник Белебея врачам и медсестрам от руководства пришло срочно задание – любой ценой выполнить план по приему пациентов. Для этого необходимо «приписать» нужное количество приемов, чтобы количество принятых людей совпало с планами, одобренными в минздраве Башкирии.

В распоряжении «Комсомольской правды – Уфа» оказалась переписка медперсонала одной из поликлиник, где медсестрам напрямую говорят: за два дня приведите все показатели в порядок. На фото в нижней части экрана видно сообщение: «Всем вбивать 888код по 70 случаев каждому врачу». Собственный источник «Комсомолки» в поликлинике пояснил, что здесь имеется в виду именно приписка «мертвых душ».

- В этом месяце, впрочем, как и во всех других, план по посещениям не выполнен. Пришло указание всем медсестрам - срочно всем врачам сделать план. Эти планы не реальны. Например, в Уфе план-нагрузка на врача 2 человека в час, у нас – 4, - говорит собеседник.

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