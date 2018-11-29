2018-11-29T07:32:46+03:00
Общество

В Башкирии волонтеры выйдут на поиски пропавшей 29-летней Ирины Гареевой

Девушка пропала вчера, ей необходима помощь медиков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Поисковики отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» планируют выехать на поиски бесследно пропавшей 29-летней Ирины Гареевой. Девушка потерялась накануне, 28 ноября, в Стерлитамаке. Ей необходима помощь медиков, Ирина плохо ориентируется в пространстве.

Добровольцев ждут сегодня, 29 ноября, с 5:00 возле кафе "Лада" в Стерлитамаке (ул. Худайбердина, 70). С собой рекомендуют захватить горячее питье, еду, заряженный телефон и фонарики.

Приметы Ирины: рост 160 см, плотное телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза.

В день пропажи она была одета в черно-белую шапку, синюю короткую болоньевую куртку с мехом (на фото) и черные ботинки с кожаными бантиками.

Всех, кто видел женщину, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с поисковым отрядом «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всемирный курултай башкир возглавил Данир Гайнуллин
Маленькая жительница Башкирии Валерия Егорова борется со страшным диагнозом
«Салават Юлаев» на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург»
Радий Хабиров назначил Александра Сидякина ответственным за работу с инвестблоком
В Башкирии прекращены поиски 29-летней Ирины Гареевой
Уфа сможет принять матчи сборной России по баскетболу
В Башкирии грузовая «Газель» сбила насмерть 49-летнего мужчину
Жителя Уфы приговорили к 19 годам колонии за двойное убийство
В Уфе ребенок получил травму головы, играя на детской площадке
В Башкирии без вести пропал 25-летний Ильвир Салихов
В Башкирии спасатели помогли семье с детьми, замерзающей на трассе
В ДТП с двумя иномарками в Башкирии пострадали двое взрослых и четыре ребенка
В Уфимской школе разгорелся скандал из-за болезненной шестиклассницы
В Башкирии водителей ожидают массовые проверки
В Башкирии осудили скандально известного борца с коррупцией
Радий Хабиров: «Республика через суд вернет незаконно переданное частникам имущество»
В Уфе сбили двух школьников, переходивших дорогу в неположенном месте
Радий Хабиров будет общаться с предпринимателями через соцсети