В Башкирии волонтеры выйдут на поиски пропавшей 29-летней Ирины Гареевой

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-29T07:32:46+03:00

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Поисковики отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» планируют выехать на поиски бесследно пропавшей 29-летней Ирины Гареевой. Девушка потерялась накануне, 28 ноября, в Стерлитамаке. Ей необходима помощь медиков, Ирина плохо ориентируется в пространстве.

Добровольцев ждут сегодня, 29 ноября, с 5:00 возле кафе "Лада" в Стерлитамаке (ул. Худайбердина, 70). С собой рекомендуют захватить горячее питье, еду, заряженный телефон и фонарики.

Приметы Ирины: рост 160 см, плотное телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза.

В день пропажи она была одета в черно-белую шапку, синюю короткую болоньевую куртку с мехом (на фото) и черные ботинки с кожаными бантиками.

Всех, кто видел женщину, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с поисковым отрядом «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.