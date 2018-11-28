2018-11-28T17:53:16+03:00
Политика

Радий Хабиров будет общаться с предпринимателями через соцсети

Врио главы Башкирии создал для общения с ними специальную группу в соцсети
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 28 ноября, врио главы Башкирии заявил, что планирует усилить работу с предпринимателями и инициативными людьми. Для этого он создал специальную группу в социальной сети Facebook.

Хабиров посетовал на то, что в республике много молодых и амбициозных людей, «готовых заниматься бизнесом, развивая тем самым республику». Но потенциальным инвесторам не уделяется достаточно внимания, нет прямого контакта с властями республики. В это связи врио главы Башкирии и создал специальную группу, где будет принимать обращения и общаться с бизнесменами.

- Обратите внимание, страница - именно для предпринимателей, инвесторов, бизнеса. Для всего остального - ваших общечеловеческих бед, обид, критических стрел, шаурмы, снега и карикатур используйте, пожалуйста, мою основную страницу, - заявил Хабиров.

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