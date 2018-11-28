Радий Хабиров будет общаться с предпринимателями через соцсети

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-28T17:53:16+03:00

Врио главы Башкирии создал для общения с ними специальную группу в соцсети

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 ноября, врио главы Башкирии заявил, что планирует усилить работу с предпринимателями и инициативными людьми. Для этого он создал специальную группу в социальной сети Facebook.

Хабиров посетовал на то, что в республике много молодых и амбициозных людей, «готовых заниматься бизнесом, развивая тем самым республику». Но потенциальным инвесторам не уделяется достаточно внимания, нет прямого контакта с властями республики. В это связи врио главы Башкирии и создал специальную группу, где будет принимать обращения и общаться с бизнесменами.

- Обратите внимание, страница - именно для предпринимателей, инвесторов, бизнеса. Для всего остального - ваших общечеловеческих бед, обид, критических стрел, шаурмы, снега и карикатур используйте, пожалуйста, мою основную страницу, - заявил Хабиров.