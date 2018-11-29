В Уфе ребенок получил травму головы, играя на детской площадке

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-29T07:03:38+03:00

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В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя жилищного кооператива, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Следователи выяснили, что в сентябре 2014 года годовалый малыш играл на детской площадке во дворе одного из домов на улице Менделеева. Ребенок вскарабкался на горку, скатился с нее и упал, ударившись головой о бетонную поверхность. А это – серьезное нарушение, ведь, согласно нормативам, детская площадка должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием.

Как оказалось, площадка была построена еще в 2011 году, но за все эти годы председатель жилкооператива совершенно не следил за ее состоянием и не заботился о детской безопасности.

- Обвиняемый свою аину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.