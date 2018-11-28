В Башкирии водителей ожидают массовые проверки

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-28T19:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии водителей на дорогах ожидают массовые проверки, об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. В ходе рейдов будут выявлять тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения, а особенное внимание будет уделяться поимке нетрезвых водителей. Сообщается, что подобные профилактические мероприятия теперь будут проводиться регулярно.

- Уважаемые водители и пассажиры! Убедительно прошу с пониманием отнестись к деятельности ГИБДД республики, так как данная мера реагирования необходима для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения, - добавил Динар Гильмутдинов.